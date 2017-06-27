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Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные €2.42 млрд

Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные €2.42 млрд
27 июня 2017 - 15:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Европейская комиссия оштрафовала Google на 2.42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза.

Комиссия посчитала, что корпорация злоупотребляет доминирующим положением на рынке поисковых систем, поскольку при формировании результатов поиска товаров дает преимущество собственному сервису Google Shopping.

«То, что делал Google, не соответствует антимонопольным нормам Евросоюза. Он не дал другимс компаниям шанса на конкуренцию. И, что самое важное, он лишил европейских потребителей возможности выбора услуг», — заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, пишет BBC.

На то, чтобы прекратить «незаконные действия», у Google есть 90 дней. В противном случае корпорацию оштрафуют на сумму, эквивалентную 5% среднесуточного оборота материнской компании Alphabet.

Штраф, назначенный Google, стал рекордным среди антимонопольных дел.

До этого самый крупный штраф был назначен компании Intel в 2009 году. Он составил 1 млрд евро.

В Google заявили, что не согласны с решением Еврокомиссии и рассматривают возможность его обжалования.

Европейская комиссия занималась расследованием дела против Google с 2010 года. Расследование было инициирован, после жалоб, поступивших, в частности, от корпорации Microsoft.

Ссылки по теме:
The Verge. Google fined a record €2.4 billion by the EU for manipulating search results
BBC: Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро
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