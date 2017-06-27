// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Telegram возглавил рейтинг популярности в РФ среди программ для iPhone

Telegram возглавил рейтинг популярности в РФ среди программ для iPhone
27 июня 2017 - 13:59 AMT

PanARMENIAN.Net - За 26 июня Telegram переместился с 7-го на 1-е место по популярности в России среди бесплатных программ для iPhone. Об этом свидетельствуют данные системы аналитики приложений App Annie.

Раскрутке сервиса способствовала громкая публичная дискуссия создателя Telegram Павла Дурова и Роскомнадзора: ведомство грозит заблокировать сервис, если тот не выполнит требования российского законодательства, пишут «Ведомости».

В последние дни сюжеты об этом споре появлялись в эфире главных российских федеральных телеканалов.

По данным App Annie, с 22 по 26 июня Telegram переместился с 15-го на 7-е место в рейтинге популярности. Приложение вошло в топ-3 сервисов, которые пользователи ищут чаще всего в категориях «социальные сети» и «мессенджеры». В магазине приложения для Android-устройств Play Market Telegram за те же пять дней переместился с 31-го на 20-е место.

Читайте также: «Россия, ты одурела!»: Как государство взъелось на Telegram

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Telegram поднялся на 1-е место в рейтинге популярности в России среди программ для iPhone
 Самое значимое
Samsung Galaxy Note 8 будет предствален в августеSamsung Galaxy Note 8 будет предствален в августе
Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник
Facebook сделал доступным всем пользователям гифки в комментарияхFacebook сделал доступным всем пользователям гифки в комментариях
Социальная сеть Facebook сделала кнопку для вставки GIF в комментарии в честь 30-летия формата. Впервые анимированные картинки представили CompuServe в 1987.
В Facebook будут отображаться уведомления из Instagram с возможностью перейти в приложениеВ Facebook будут отображаться уведомления из Instagram с возможностью перейти в приложение
Сама функция является просто расширенным окном уведомлений Messenger, который находится на страничке в верхнем правом углу
Instagram запустил собственные фильтры для селфиInstagram запустил собственные фильтры для селфи
В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat.
Partner news
 Статьи
«Россия, ты одурела!»

Как государство взъелось на Telegram

 Самое читаемое в разделе
На основе сериала «Во все тяжкие» создадут проект в формате виртуальной реальности
Tesla опубликовала первое фото нового кроссовера Model Y: Он выйдет в 2019 году
Армения и Россия продолжат сотрудничество в IT-сфере
Начались поставки переизданного Nokia 3310
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Исследователи предложили выделить отдельную полосу для беспилотных машин Согласно предложению американских исследователей, на выделенной полосе беспилотные автомобили смогут передвигаться на скорости до 190 километров в час
Хакеры напали на Украину: Кибератаке подверглось правительство, транспорт, банки, энергетика В частности, телеканал 112.ua сообщил о выходе из строя в результате поражения вирусом компьютеров в центральных офисах компаний «Укрэнерго» и ДТЭК
В продолжении мультсериала «Простоквашино» покажут современные реалии В период с 2018 по 2020 год студия «Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино
Экс-депутат Кнессета: Израиль может быть заинтересован армянской ИТ-продукцией «В Армении есть разработки в сфере информационных технологий, которые могут быть полезны Израилю», - сказал он