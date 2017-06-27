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Руководитель спецназа ГУР Минобороны Украины погиб при взрыве автомобиля в Киеве

Руководитель спецназа ГУР Минобороны Украины погиб при взрыве автомобиля в Киеве
27 июня 2017 - 14:32 AMT

PanARMENIAN.Net - При взрыве автомобиля в Киеве погиб руководитель спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Максим Шаповал, передает газета «Украинская правда».

Взрыв произошел 27 июня около 8:15 по местному времени на перекрестке улиц Соломенская и Механихаторов в Киеве, взорвался «Мерседес». От сильного взрыва погиб Шаповал, который сидел за рулем машины.

Oбнаружено служебное удостоверение погибшего. Все обстоятельства дела сейчас выясняются. Расследование дела передано главной военной прокуратуре.

Как передает 112.ua, директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко пока заявил только то, что в машине, в которой сработало взрывное устройство, находился действующий украинский военнослужащий 1978 года рождения.

Произошедшее квалифицировано как теракт.Что касается бомбы, то ее тип и мощность пока не установлены.

В киевской Нацполиции сообщили, что в результате взрыва пострадала жительница украинской столицы 1990 года рождения. Женщину доставили в больницу. По предварительной информации, у нее осколочные ранения ног. Кроме того, к врачам обратился мужчина 1946 года рождения с осколочным ранением подбородка. Обоим пострадавшим оказали помощь без дальнейшей госпитализации.

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Pravda.com: От взрыва автомобиля в Киеве погиб руководитель спецназа ГУР
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