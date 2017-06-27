Спикер парламента РА призвал азербайджанского коллегу содействовать мирному урегулированию в Карабахе
27 июня 2017 - 14:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается одной из важнейших проблем региона. Об этом заявил спикер парламента Армении Ара Баблоян на второй Евразийской встрече глав парламентов в Сеуле.
«Единственным форматом для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха является группа сопредседателей Минской группы ОБСЕ, имеющая международный мандат. Азербайджан последовательно нарушает процесс мирного урегулирования, отказываясь признавать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Руководство Азербайджана заявляет, что международное права неэффективно, и лишь силой можно решить проблему. Агрессия Азербайджана против Арцаха в апреле прошлого года вновь доказывает, что реализация права на самоопределение не имеет альтернативы», - сказал Баблоян.
По его словам, Армения и Нагорный Карабах вместе с сопредседателями минской группы ОБСЕ всегда выступали за мирное урегулирование конфликта, пишет Aysor.am.
«Пользуясь случаем, обращаюсь с призывом к своему коллеге – спикеру парламента Азербайджана, содействовать решению проблемы мирным путем», - подчеркнул Баблоян.
Он также отметил, что экономическое развитие между государствами возможно в атмосфере безопасности, однако в Евразии есть конфликтующие регионы, где восстановление стабильного мира потребует огромных усилий.
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