В ПАСЕ одобрили процедуру импичмента Педро Аграмунта

PanARMENIAN.Net - В Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрили процедуру импичмента главы ПАСЕ Педро Аграмунта. Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ, народный депутат Украины Георгий Логвинский в Facebook.

«Процедура импичмента президента ПАСЕ введена. Не смотря на все противодействия и лоббинг «друзей» Кремля - Аграмунта, только что принят доклад, который ввел процедуру импичмента в регламент ПАСЕ», - заявил Логвинский.

По его словам, за введение процедуры в регламент проголосовали 154 депутата, против были только 30 депутатов, пишет РБК.

24 апреля работа весенней сессии ПАСЕ приостановлена из-за прозвучавшего в ходе обсуждения предложения поставить вопрос о вотуме недоверия главе Ассамблеи Педро Аграмунту после его поездки в Сирию. Ранее Бюро Ассамблеи заявило о вотуме недоверия Педро Аграмунту, лишило его права выступать с заявлениями от имени ПАСЕ и пользоваться финансовыми ресурсами Совета Европы для своих деловых поездок. Но тогда же стало ясно, что все эти заявления имеют, скорее, статус морального осуждения, нежели юридических решений – в ПАСЕ до 2017 года просто не существовало механизма импичмента председателя: в нем не было надобности.

Педро Аграмунт занимал пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2016 года.