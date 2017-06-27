В ПАСЕ одобрили процедуру импичмента Педро Аграмунта
27 июня 2017 - 15:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрили процедуру импичмента главы ПАСЕ Педро Аграмунта. Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ, народный депутат Украины Георгий Логвинский в Facebook.
«Процедура импичмента президента ПАСЕ введена. Не смотря на все противодействия и лоббинг «друзей» Кремля - Аграмунта, только что принят доклад, который ввел процедуру импичмента в регламент ПАСЕ», - заявил Логвинский.
По его словам, за введение процедуры в регламент проголосовали 154 депутата, против были только 30 депутатов, пишет РБК.
24 апреля работа весенней сессии ПАСЕ приостановлена из-за прозвучавшего в ходе обсуждения предложения поставить вопрос о вотуме недоверия главе Ассамблеи Педро Аграмунту после его поездки в Сирию. Ранее Бюро Ассамблеи заявило о вотуме недоверия Педро Аграмунту, лишило его права выступать с заявлениями от имени ПАСЕ и пользоваться финансовыми ресурсами Совета Европы для своих деловых поездок. Но тогда же стало ясно, что все эти заявления имеют, скорее, статус морального осуждения, нежели юридических решений – в ПАСЕ до 2017 года просто не существовало механизма импичмента председателя: в нем не было надобности.
Педро Аграмунт занимал пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2016 года.
Самое значимое
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Французская компания планирует отучить самолеты ездить с помощью двигателей Новая система предназначена для установки в колеса переднего шасси пассажирского лайнера Airbus A320 (один из самых распространенных типов пассажирских самолетов)
В продолжении мультсериала «Простоквашино» покажут современные реалии В период с 2018 по 2020 год студия «Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино
Экс-депутат Кнессета: Израиль может быть заинтересован армянской ИТ-продукцией «В Армении есть разработки в сфере информационных технологий, которые могут быть полезны Израилю», - сказал он
Около полусотни узников стали жертвами авиаудара по тюрьме ИГ в Сирии В свою очередь, BFMTV со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека утверждает, что самолеты возглавляемой США коалиции атаковали здание тюрьмы в городе Аль-Маядин