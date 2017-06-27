В США провели испытания боевого лазера: С его помощью вертолет сбил беспилотник
27 июня 2017 - 15:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Raytheon успешно провела испытания боевого лазера, установленного на вертолете AH-64 Apache.
Оснащенный новым оружием вертолет смог сбить неподвижный беспилотник с дистанции 1.4 километра. Испытания проводились в рамках программы разработки перспективных лазерных систем, пишет Lenta.ru.
В испытаниях, проходивших на ракетном полигоне White Sands в штате Нью-Мексико, задействовали как персонал Raytheon, так и специалистов управления программой вертолета «Апач» Армии США и командования специальных операций Вооруженных сил США.
Это был первый случай успешного применения боевого лазера с вертолета, доказавший возможность использования такого оружия с маневрирующих летательных аппаратов с широким диапазоном скорости и высоты полета.
В ходе стрельб система взяла на сопровождение и сфокусировала энергию на цели, наклонная дистанция до которой составляла 1.4 километра. Специалисты отметили, что результаты испытаний показывают правильность выбранного направления работы.
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