ИГ выдает своим боевикам «паспорта в рай»
27 июня 2017 - 16:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) начала выдачу своим сторонникам «паспортов в рай».
Бланки попали в руки вооруженной сирийской оппозиции во время боев за освобождение Ракки, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
В документе, выполненном на высоком полиграфическом уровне, содержатся цитаты из Корана на арабском и английском языках. Они призывают сторонников ИГ совершать теракты с использованием поясов смертников или заминированных автомобилей. Держателю паспорта после этого обещано попадание в рай.
При этом в бланках нет места для указания персональных данных держателя.
Ракка — захваченный боевиками ИГ город в Сирии, который провозглашен ими в качестве своей столицы. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.
Photo: Syrian Defence Force
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