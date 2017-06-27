Около полусотни узников стали жертвами авиаудара по тюрьме ИГ в Сирии

PanARMENIAN.Net - В результате удара с воздуха по тюрьме, в которой содержались пленники, захваченные боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), погибли 42 узника, пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

В свою очередь, BFMTV со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека утверждает, что самолеты возглавляемой США коалиции атаковали здание тюрьмы в городе Аль-Маядин. Жертвами налета, по этим данным, стали 57 человек. Помимо 42 заключенных, погибли еще 15 тюремщиков.

20 июня в результате бомбардировки поселения возле сирийско-иракской границы на юго-востоке провинции Эль-Хасака в Сирии погибли 12 мирных жителей.

30 апреля американское военное командование признало гибель 352 мирных жителей в результате ударов самолетов коалиции, начиная с августа 2014 года.