Кэти Перри и 7 солистов корейского бойз-бенда - самые влиятельные люди в сети
27 июня 2017 - 17:16 AMT
PanARMENIAN.Net - В ежегодный список журнала Time «25 самых влиятельных людей в интернете» вошли десять музыкантов — Кэти Перри, Chance the Rapper, Рианна и семеро солистов южнокорейского бойз-бенда BTS.
Отмечается, что Перри стала первым пользователем, набравшим более 100 миллионов подписчиков в Twitter. Коллектив BTS вошел в список в полном составе благодаря успешному продвижению своей музыки на различных интернет-платформах, пишет Lenta.ru.
Певица Рианна отмечена за то, что в своих соцсетях активно общается с фанатами и отвечает ненавистникам. Хип-хоп-исполнитель Chance the Rapper также попал в список благодаря продвижению своей музыки — его альбом Coloring Book стал первой пластинкой, распространявшейся только через интернет-стриминг и вошедшей в чарты Billboard 200.
В список также вошла британская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере.
13 июня русская редакция журнала Forbes Woman назвала Роулинг самой богатой писательницей в мире. 12 июня американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Лидером стал американский рэпер Шон Комбc, известный под псевдонимом Дидди.
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