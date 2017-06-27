Экс-депутат Кнессета: Израиль может быть заинтересован армянской ИТ-продукцией

PanARMENIAN.Net - Продукция армянского ИТ-сектора может быть интересна Израилю. Об этом сообщил депутат 15-го созыва Кнессета Александр Цинкер.

«В Армении есть разработки в сфере информационных технологий, которые могут быть полезны Израилю», - сказал он. Обе страны, по мнению бывшего депутата, в этой области могут быть интересны друг другу, пишет Spuntik-Армения

«Можно создать совместные предприятия с использованием израильских разработок и трудолюбия армянского народа», — сказал Цинкер.

Он также полагает, что Армения могла бы перенять опыт Израиля в плане выстраивания отношений с диаспорой. Экс-депутат Кнессета Израиля считает важным создание условий, при которых специалисты не покидали бы страну, а наоборот, были бы заинтересованы в работе на родине.

ИТ-сектор Армении считается приоритетной отраслью экономики Армении. Удельный вес ИТ-сферы в структуре ВВП Армении составляет порядка 4%. По данным специалистов, ежегодно в этой области наблюдается в среднем 20-25% роста оборота. Действует порядка 400 ИТ-компаний, число занятых достигает 15 тысяч.