Экс-депутат Кнессета: Израиль может быть заинтересован армянской ИТ-продукцией
27 июня 2017 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Продукция армянского ИТ-сектора может быть интересна Израилю. Об этом сообщил депутат 15-го созыва Кнессета Александр Цинкер.
«В Армении есть разработки в сфере информационных технологий, которые могут быть полезны Израилю», - сказал он. Обе страны, по мнению бывшего депутата, в этой области могут быть интересны друг другу, пишет Spuntik-Армения
«Можно создать совместные предприятия с использованием израильских разработок и трудолюбия армянского народа», — сказал Цинкер.
Он также полагает, что Армения могла бы перенять опыт Израиля в плане выстраивания отношений с диаспорой. Экс-депутат Кнессета Израиля считает важным создание условий, при которых специалисты не покидали бы страну, а наоборот, были бы заинтересованы в работе на родине.
ИТ-сектор Армении считается приоритетной отраслью экономики Армении. Удельный вес ИТ-сферы в структуре ВВП Армении составляет порядка 4%. По данным специалистов, ежегодно в этой области наблюдается в среднем 20-25% роста оборота. Действует порядка 400 ИТ-компаний, число занятых достигает 15 тысяч.
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