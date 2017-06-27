В продолжении мультсериала «Простоквашино» покажут современные реалии

PanARMENIAN.Net - В новых сериях мультфильмов про Простоквашино будет отражено, как вместе со страной изменились сказочная деревня и ее герои. Об этом сообщил писатель Эдуард Успенский, который примет участие в создании продолжения мультсериала.

«Печкин - представитель государства. А такие как Матроскин - бизнесмены, они где-то живут, что-то делают. Все перипетии, которые происходят в стране, происходят у них тоже. У меня есть целая повесть, называется «Простоквашино. Битва за почту». Ситуация такая: на почту Простоквашино приехали на черной машине люди, подошли к почте, постучали кирпичом, сказали: здание хорошее, крепкое, будем сносить. Когда Печкин об этом услышал, то стал поднимать всех на защиту этой почты. Все что происходит в стране, происходит в Простоквашино», - пояснил Успенский, пишет агентству «Москва».

В период с 2018 по 2020 год студия «Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино.

«Позвонили со студии «Союзмультфильм», из министерства культуры РФ и сказали, что пора начинать вести переговоры. Впервые за долгие годы переговоров начнется деловой разговор», - подчеркнул писатель.

Ранее сообщалось, что правительство РФ согласовало совершение сделки на создание анимационного фильма про Простоквашино между студией «Союзмультфильм» и компанией «Данон Россия». На создание картины выделено 300 млн руб. Рабочее название ленты - «Простоквашино». В планах студии - снять сиквел анимационного сериала «Трое из Простоквашино». 30 серий планируется создать в смешанной технике, комбинирующей изображения в 2D и 3D.

Сагу о Простоквашино Успенский создавал в течение многих лет. Первая книга «Дядя Федор, пес и кот» была опубликована в 1973 г., по ней было снято три мультфильма: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Позже Успенский написал целый ряд книг о Простоквашино, Дяде Федоре и его друзьях.