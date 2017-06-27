В продолжении мультсериала «Простоквашино» покажут современные реалии
27 июня 2017 - 18:05 AMT
PanARMENIAN.Net - В новых сериях мультфильмов про Простоквашино будет отражено, как вместе со страной изменились сказочная деревня и ее герои. Об этом сообщил писатель Эдуард Успенский, который примет участие в создании продолжения мультсериала.
«Печкин - представитель государства. А такие как Матроскин - бизнесмены, они где-то живут, что-то делают. Все перипетии, которые происходят в стране, происходят у них тоже. У меня есть целая повесть, называется «Простоквашино. Битва за почту». Ситуация такая: на почту Простоквашино приехали на черной машине люди, подошли к почте, постучали кирпичом, сказали: здание хорошее, крепкое, будем сносить. Когда Печкин об этом услышал, то стал поднимать всех на защиту этой почты. Все что происходит в стране, происходит в Простоквашино», - пояснил Успенский, пишет агентству «Москва».
В период с 2018 по 2020 год студия «Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино.
«Позвонили со студии «Союзмультфильм», из министерства культуры РФ и сказали, что пора начинать вести переговоры. Впервые за долгие годы переговоров начнется деловой разговор», - подчеркнул писатель.
Ранее сообщалось, что правительство РФ согласовало совершение сделки на создание анимационного фильма про Простоквашино между студией «Союзмультфильм» и компанией «Данон Россия». На создание картины выделено 300 млн руб. Рабочее название ленты - «Простоквашино». В планах студии - снять сиквел анимационного сериала «Трое из Простоквашино». 30 серий планируется создать в смешанной технике, комбинирующей изображения в 2D и 3D.
Сагу о Простоквашино Успенский создавал в течение многих лет. Первая книга «Дядя Федор, пес и кот» была опубликована в 1973 г., по ней было снято три мультфильма: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Позже Успенский написал целый ряд книг о Простоквашино, Дяде Федоре и его друзьях.
Самое значимое
В категории кино этой чести удостоены актеры Джина Лоллобриджида, Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Ф. Гэри Грей, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана и персонаж мультфильма Минни Маус
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Французская компания планирует отучить самолеты ездить с помощью двигателей Новая система предназначена для установки в колеса переднего шасси пассажирского лайнера Airbus A320 (один из самых распространенных типов пассажирских самолетов)
Исследователи предложили выделить отдельную полосу для беспилотных машин Согласно предложению американских исследователей, на выделенной полосе беспилотные автомобили смогут передвигаться на скорости до 190 километров в час
Хакеры напали на Украину: Кибератаке подверглось правительство, транспорт, банки, энергетика В частности, телеканал 112.ua сообщил о выходе из строя в результате поражения вирусом компьютеров в центральных офисах компаний «Укрэнерго» и ДТЭК
Экс-депутат Кнессета: Израиль может быть заинтересован армянской ИТ-продукцией «В Армении есть разработки в сфере информационных технологий, которые могут быть полезны Израилю», - сказал он