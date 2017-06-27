Исследователи предложили выделить отдельную полосу для беспилотных машин

PanARMENIAN.Net - Исследователи из американского Университета Калифорнии в Беркли предложили выделить на уже существующих скоростных трассах полосы для беспилотных автомобилей.

Исследователи полагают, что в будущем, когда беспилотных машин станет много, этот шаг позволит существенно разгрузить дороги и повысить скорость передвижения по ним, пишет N+1 со ссылкой на Inverse.

Согласно предложению американских исследователей, на выделенной полосе беспилотные автомобили смогут передвигаться на скорости до 190 километров в час. Управлять потоком будет центральная система. Проект выделенной полосы для беспилотных машин получил название Hyperlane. По оценке специалистов, организация полосы и создание инфраструктуры будет стоить 12 миллионов долларов за 1.6 километра.

Предполагается, что связь с беспилотными машинами будет поддерживаться по высокоскоростному стандарту 5G. Управление машиной будет передаваться центральной системе при заезде на Hyperlane. Благодаря управлению машинами центральным компьютером, можно будет поддерживать высокие скорости передвижения и большую плотность потока.

В декабре 2016 года британская компания PLP Architecture представила проект подземной системы тоннелей с беспилотными автомобилями Cartube. По мнению разработчиков, система позволит беспилотным автомобилям быстро перемещаться между маршрутными точками. При этом они смогут перевозить больше людей. Разработчики посчитали, что через Cartube смогут проезжать до 40 тысяч человек в час.

Проект Cartube предполагает создание сети тоннелей, которые будут связывать между собой несколько районов Лондона с его центром и пригородом. Предполагается, что в городе будут сделаны несколько заездов в эти тоннели для беспилотных автомобилей. Оказавшись под землей машина будет передавать управление центральной системе контроля движения. Она будет рассчитывать оптимальные маршрут и скорость.