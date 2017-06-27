Исследователи предложили выделить отдельную полосу для беспилотных машин
27 июня 2017 - 18:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Исследователи из американского Университета Калифорнии в Беркли предложили выделить на уже существующих скоростных трассах полосы для беспилотных автомобилей.
Исследователи полагают, что в будущем, когда беспилотных машин станет много, этот шаг позволит существенно разгрузить дороги и повысить скорость передвижения по ним, пишет N+1 со ссылкой на Inverse.
Согласно предложению американских исследователей, на выделенной полосе беспилотные автомобили смогут передвигаться на скорости до 190 километров в час. Управлять потоком будет центральная система. Проект выделенной полосы для беспилотных машин получил название Hyperlane. По оценке специалистов, организация полосы и создание инфраструктуры будет стоить 12 миллионов долларов за 1.6 километра.
Предполагается, что связь с беспилотными машинами будет поддерживаться по высокоскоростному стандарту 5G. Управление машиной будет передаваться центральной системе при заезде на Hyperlane. Благодаря управлению машинами центральным компьютером, можно будет поддерживать высокие скорости передвижения и большую плотность потока.
В декабре 2016 года британская компания PLP Architecture представила проект подземной системы тоннелей с беспилотными автомобилями Cartube. По мнению разработчиков, система позволит беспилотным автомобилям быстро перемещаться между маршрутными точками. При этом они смогут перевозить больше людей. Разработчики посчитали, что через Cartube смогут проезжать до 40 тысяч человек в час.
Проект Cartube предполагает создание сети тоннелей, которые будут связывать между собой несколько районов Лондона с его центром и пригородом. Предполагается, что в городе будут сделаны несколько заездов в эти тоннели для беспилотных автомобилей. Оказавшись под землей машина будет передавать управление центральной системе контроля движения. Она будет рассчитывать оптимальные маршрут и скорость.
Самое значимое
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Французская компания планирует отучить самолеты ездить с помощью двигателей Новая система предназначена для установки в колеса переднего шасси пассажирского лайнера Airbus A320 (один из самых распространенных типов пассажирских самолетов)
В продолжении мультсериала «Простоквашино» покажут современные реалии В период с 2018 по 2020 год студия «Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино
Экс-депутат Кнессета: Израиль может быть заинтересован армянской ИТ-продукцией «В Армении есть разработки в сфере информационных технологий, которые могут быть полезны Израилю», - сказал он
ИГ выдает своим боевикам «паспорта в рай» Бланки попали в руки вооруженной сирийской оппозиции во время боев за освобождение Ракки