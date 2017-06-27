Французская компания планирует отучить самолеты ездить с помощью двигателей

PanARMENIAN.Net - Французская компания Safran совместно с европейским авиастроительным концерном Airbus разработала электрическую систему рулежки пассажирских самолетов по аэродрому. Новая система предназначена для установки в колеса переднего шасси пассажирского лайнера Airbus A320 (один из самых распространенных типов пассажирских самолетов).

Новая система представляет собой компактные электрические моторы, устанавливаемые в нишах колесных дисков передних колес шасси. Такие электромоторы затем через отдельную линию питания подключаются к генератору, приводимому вспомогательной газотурбинной силовой установкой. Установка всей системы на A320 требует лишь минимального вмешательства в конструкцию самолета, пишет N+1 со ссылкой на Aviation Week.

Начать серийное производство новой системы, получившей название eTaxi, французская компания намерена после набора заказов от заинтересованных авиакомпаний. В компании полагают, что спрос на систему будет большим, поскольку ее установка будет относительно дешевой.

Кроме того, после установки eTaxi позволит авиакомпаниям экономить до четырех процентов топливных расходов за счет отказа от рулежки пассажирских самолетов с использованием основных двигателей. Кроме того, время, необходимое на перемещение самолета от рукава аэропорта до стартовой позиции сократится по меньшей мере на две минуты.

Пассажирские лайнеры семейств A320 и B737 являются прямыми конкурентами друг друга и пользуются большой популярностью у авиакомпаний благодаря своей надежности и относительной дешевизне. Так, сегодня во всем мире в эксплуатации находятся примерно 7,3 тысячи лайнеров семейства A320 и около пяти тысяч самолетов семейства B737.

Сегодня большую часть перемещений по полосам и стоянкам аэропортов самолеты выполняют с помощью буксировочных машин. Такие машины имеют специальные системы сцепления с передней стойкой шасси и позволяют отгонять самолеты на стоянку, подводить их к посадочным рукавам или загонять в ангары. Такие перемещения самолеты либо не могут совершать самостоятельно, либо могут, но с использованием собственных реактивных двигателей, что приводит к излишнему расходу топлива. Кроме того, некоторые модели двигателей даже при включенном режиме реверса все равно не могут обеспечить самолету перемещение назад.

Наконец, нередко при перемещении по аэродрому просто нельзя запускать двигатели, поскольку они могут повредить инфраструктуру аэропорта. Новая электрическая система позволит самолетам перемещать самостоятельно без запуска основных двигателей.