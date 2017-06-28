Число пользователей Facebook достигло 2 млрд
28 июня 2017 - 10:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Число пользователей Facebook достигло двух миллиардов. Об этом 27 июня сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг.
«Этим утром сообщество Facebook официально достигло двух миллиардов человек. Мы делаем прогресс, объединяя мир; теперь давайте сделаем его еще ближе. Для меня честь разделить это путешествие с вами», - написал он.
Отметку в миллиард пользователей Facebook переступила в августе 2015 года. На сегодняшний день она является самой популярной социальной сетью в мире.
Photo: Reuters
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