Число пользователей Facebook достигло 2 млрд

PanARMENIAN.Net - Число пользователей Facebook достигло двух миллиардов. Об этом 27 июня сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг.

«Этим утром сообщество Facebook официально достигло двух миллиардов человек. Мы делаем прогресс, объединяя мир; теперь давайте сделаем его еще ближе. Для меня честь разделить это путешествие с вами», - написал он.

Отметку в миллиард пользователей Facebook переступила в августе 2015 года. На сегодняшний день она является самой популярной социальной сетью в мире.