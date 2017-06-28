Борец вольного стиля Карен Зурабян завоевал бронзу на молодежном ЧЕ
28 июня 2017 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - На стартовавшем в немецком Дортмунде молодежном чемпионате Европы по вольной борьбе 27 июня на ковер вышли спортсмены в весовых категориях 50, 60, 74 и 96 кг. Представитель сборной Армении Карен Зурабян (50 кг) сумел завоевать бронзовую медаль.
В стартовом поединке армянский борец уступил россиянину Мухаммадхону Мухиддин-Заде (3:13). Его соперник дошел до финала, в результате чего чему Зурабян поборолся за бронзу в утешительных поединках. Сначала он победил белоруса Владислава Койку (10:0), а в решающем поединке не оставил шансов турку Энгину Четину (11:4), пишет пресс-служба
В финале российский борец победил азербайджанца Шахина Мухтарова (5:1). Вторая бронзовая медаль досталась представителю Германии Хорсту Легру.
Другие представители Армении Вардкес Карапетян (60 кг), Арман Авакян (74 кг) и Саркис Овсепян (96 кг) не смогли завоевать медали.
28 июня на ковер выйдут Арсен Арутюнян (55 кг), Геворг Мхеян (66 кг), Оганес Мхитарян (84 кг), Оганес Магакян (120 кг).
Самое значимое
После семилетнего перерыва Бачков принес золотую медаль сборной Армении по боксу.
Армянский тяжелоатлет был лучшим в обоих упражнениях. В рывке он поднял 191 кг, а в толчке - 235 кг
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
Подобное произошло впервые в истории армянских шахмат
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Symantec назвал способ защиты от нового вируса-вымогателя В момент атаки Petya ищет файл C:Windowsperfc. Если такой файл на компьютере уже есть, то вирус заканчивает работу без заражения
Вирус-вымогатель ударил по Чернобылю: АЭС перешла на ручной мониторинг радиации Компьютеры под управлением Windows пришлось временно отключить, радиационный мониторинг промышленной площадки проводят вручную
Число пользователей Facebook достигло 2 млрд «Этим утром сообщество Facebook официально достигло двух миллиардов человек. Мы делаем прогресс, объединяя мир; теперь давайте сделаем его еще ближе. Для меня честь разделить это путешествие с вами», - написал он
Французская компания планирует отучить самолеты ездить с помощью двигателей Новая система предназначена для установки в колеса переднего шасси пассажирского лайнера Airbus A320 (один из самых распространенных типов пассажирских самолетов)