Борец вольного стиля Карен Зурабян завоевал бронзу на молодежном ЧЕ

PanARMENIAN.Net - На стартовавшем в немецком Дортмунде молодежном чемпионате Европы по вольной борьбе 27 июня на ковер вышли спортсмены в весовых категориях 50, 60, 74 и 96 кг. Представитель сборной Армении Карен Зурабян (50 кг) сумел завоевать бронзовую медаль.

В стартовом поединке армянский борец уступил россиянину Мухаммадхону Мухиддин-Заде (3:13). Его соперник дошел до финала, в результате чего чему Зурабян поборолся за бронзу в утешительных поединках. Сначала он победил белоруса Владислава Койку (10:0), а в решающем поединке не оставил шансов турку Энгину Четину (11:4), пишет пресс-служба

В финале российский борец победил азербайджанца Шахина Мухтарова (5:1). Вторая бронзовая медаль досталась представителю Германии Хорсту Легру.

Другие представители Армении Вардкес Карапетян (60 кг), Арман Авакян (74 кг) и Саркис Овсепян (96 кг) не смогли завоевать медали.

28 июня на ковер выйдут Арсен Арутюнян (55 кг), Геворг Мхеян (66 кг), Оганес Мхитарян (84 кг), Оганес Магакян (120 кг).