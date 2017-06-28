Вирус-вымогатель ударил по Чернобылю: АЭС перешла на ручной мониторинг радиации
28 июня 2017 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Вирусная атака привела к отключению компьютерной системы мониторинга радиационного фона на Чернобыльской АЭС. Компьютеры под управлением Windows пришлось временно отключить, радиационный мониторинг промышленной площадки проводят вручную.
Заражение вирусом также привело к отключению сайта ЧАЭС. При этом все системы станции работают нормально, а радиационный фон не превышает контрольный, пишет Meduza.
Отмечается, что радиационный контроль зоны отчуждения вокруг станции продолжают вести в автоматическом режиме.
Начальник смены ЧАЭС Владимир Ильчук рассказал, что всем сотрудникам станции сказали отключить компьютеры. Из-за атаки на станции затруднен документооборот, так как он ведется в электронной форме.
МВД Украины рекомендовало всем пользователям выключить компьютеры, пока специалисты не выработают способы борьбы с вирусом.
Днем 27 июня украинские компании и предприятия пожаловались на массовое заражение компьютеров вирусом-вымогателем, который шифрует все данные на жестком диске. Вирусную атаку также зафиксировали в России и европейских странах. По предварительным данным, это разновидность вируса Petya, который проникает в систему и, запросив разрешение пользователя, блокирует доступ.
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