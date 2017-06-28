Макрон и Трамп договорились об ответе Асаду в случае новой химатаки
28 июня 2017 - 13:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп договорились о совместном ответе в случае новой химической атаки со стороны президента Сирии Башара Асада. Это произошло 27 июня во время телефонного разговора между Белым домом и Елисейским дворцом, пишет Deutsche Welle.
Ранее Вашингтон обвинил президента Сирии Башара Асада в подготовке потенциального нападения с применением химического оружия в Сирии. При этом в Госдепартаменте США отказались раскрыть доказательства подготовки атаки, поскольку они являются «вопросом разведки».
По словам пресс-секретаря Пентагона Джеффа Дэвиса, США заметили активность на аэродроме Шайрат самолета, который ранее был связан с химической атакой. «Дамаск заплатит высокую цену, если Асад осуществит очередное массовое убийство», - заявил ранее представитель Белого дома Шон Спайсер.
Париж также ранее предупреждал Дамаск, что Франция может в одностороннем порядке нанести авиаудары по объектам в стране.
Химическая атака на населенный пункт Хан-Шейхун произошла в провинции Идлиб в Сирии 4 апреля. Сирийский центр мониторинга по правам человека заявил о 80 погибших. По данным турецкого агентства Anadulu, погибли 100 и пострадали 500 человек. В мае 2017 Human Rights Watch обвинила Дамаск в систематическом применении химического оружия в Сирии, в том числе, против гражданского населения. Башар Асад отрицает эти обвинения.
Photo. AFP/STEPHANE DE SAKUTIN
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