// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Symantec назвал способ защиты от нового вируса-вымогателя

Symantec назвал способ защиты от нового вируса-вымогателя
28 июня 2017 - 11:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Специалисты Symantec опубликовали рекомендации по защите компьютера от заражения вирусом-вымогателем Petya, который 27 июня атаковал компании по всему миру. Для этого надо сделать вид, что компьютер уже заражен.

В момент атаки Petya ищет файл C:Windowsperfc. Если такой файл на компьютере уже есть, то вирус заканчивает работу без заражения.

Чтобы создать такой файл для защиты от Petya можно использовать обычный «Блокнот». Причем разные источники советуют создавать либо файл perfc (без расширения), либо perfc.dll. Специалисты также советуют сделать файл доступным только для чтения, чтобы вирус не мог внести в него изменения, пишет Meduza.

Эксперты FireEye предположили, что вирус могли изначально распространить по украинским компаниям через обновление бухгалтерской программы M.E.Doc. Создатели программы утверждают, что это не так, поскольку последнее обновление было разослано еще 22 июня — за пять дней до атаки.

27 июня сначала Украина, а затем Россия и другие страны пострадали от вируса-вымогателя, который блокировал компьютеры и шифровал данные. Вирус требовал перевести 300 долларов на указанный счет в обмен на расшифровку. Почтовый адрес, который использовали вымогатели, уже заблокирован, что делает перевод денег бесполезным.

От заражения пострадали компьютеры украинского правительства, различных предприятий, банков и коммерческих фирм. Из-за необходимости отключить компьютеры Чернобыльская АЭС перешла на ручной контроль радиационной обстановки.

Ссылки по теме:
Meduza: Symantec показала способ защиты от вируса-вымогателя Petya
 Самое значимое
Samsung Galaxy Note 8 будет предствален в августеSamsung Galaxy Note 8 будет предствален в августе
Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник
Facebook сделал доступным всем пользователям гифки в комментарияхFacebook сделал доступным всем пользователям гифки в комментариях
Социальная сеть Facebook сделала кнопку для вставки GIF в комментарии в честь 30-летия формата. Впервые анимированные картинки представили CompuServe в 1987.
В Facebook будут отображаться уведомления из Instagram с возможностью перейти в приложениеВ Facebook будут отображаться уведомления из Instagram с возможностью перейти в приложение
Сама функция является просто расширенным окном уведомлений Messenger, который находится на страничке в верхнем правом углу
Instagram запустил собственные фильтры для селфиInstagram запустил собственные фильтры для селфи
В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat.
Partner news
 Статьи
«Россия, ты одурела!»

Как государство взъелось на Telegram

 Самое читаемое в разделе
На основе сериала «Во все тяжкие» создадут проект в формате виртуальной реальности
Tesla опубликовала первое фото нового кроссовера Model Y: Он выйдет в 2019 году
Армения и Россия продолжат сотрудничество в IT-сфере
Начались поставки переизданного Nokia 3310
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Борец вольного стиля Карен Зурабян завоевал бронзу на молодежном ЧЕ В стартовом поединке армянский борец уступил россиянину Мухаммадхону Мухиддин-Заде (3:13). Его соперник дошел до финала, в результате чего Зурабян поборолся за бронзу в утешительном поединке
Исследователи предложили выделить отдельную полосу для беспилотных машин Согласно предложению американских исследователей, на выделенной полосе беспилотные автомобили смогут передвигаться на скорости до 190 километров в час
Хакеры напали на Украину: Кибератаке подверглось правительство, транспорт, банки, энергетика В частности, телеканал 112.ua сообщил о выходе из строя в результате поражения вирусом компьютеров в центральных офисах компаний «Укрэнерго» и ДТЭК
В продолжении мультсериала «Простоквашино» покажут современные реалии В период с 2018 по 2020 год студия «Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино