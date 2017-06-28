Symantec назвал способ защиты от нового вируса-вымогателя
28 июня 2017 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Специалисты Symantec опубликовали рекомендации по защите компьютера от заражения вирусом-вымогателем Petya, который 27 июня атаковал компании по всему миру. Для этого надо сделать вид, что компьютер уже заражен.
В момент атаки Petya ищет файл C:Windowsperfc. Если такой файл на компьютере уже есть, то вирус заканчивает работу без заражения.
Чтобы создать такой файл для защиты от Petya можно использовать обычный «Блокнот». Причем разные источники советуют создавать либо файл perfc (без расширения), либо perfc.dll. Специалисты также советуют сделать файл доступным только для чтения, чтобы вирус не мог внести в него изменения, пишет Meduza.
Эксперты FireEye предположили, что вирус могли изначально распространить по украинским компаниям через обновление бухгалтерской программы M.E.Doc. Создатели программы утверждают, что это не так, поскольку последнее обновление было разослано еще 22 июня — за пять дней до атаки.
27 июня сначала Украина, а затем Россия и другие страны пострадали от вируса-вымогателя, который блокировал компьютеры и шифровал данные. Вирус требовал перевести 300 долларов на указанный счет в обмен на расшифровку. Почтовый адрес, который использовали вымогатели, уже заблокирован, что делает перевод денег бесполезным.
От заражения пострадали компьютеры украинского правительства, различных предприятий, банков и коммерческих фирм. Из-за необходимости отключить компьютеры Чернобыльская АЭС перешла на ручной контроль радиационной обстановки.
Самое значимое
Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник
Социальная сеть Facebook сделала кнопку для вставки GIF в комментарии в честь 30-летия формата. Впервые анимированные картинки представили CompuServe в 1987.
Сама функция является просто расширенным окном уведомлений Messenger, который находится на страничке в верхнем правом углу
В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat.
Partner news
Последние новости
Борец вольного стиля Карен Зурабян завоевал бронзу на молодежном ЧЕ В стартовом поединке армянский борец уступил россиянину Мухаммадхону Мухиддин-Заде (3:13). Его соперник дошел до финала, в результате чего Зурабян поборолся за бронзу в утешительном поединке
Исследователи предложили выделить отдельную полосу для беспилотных машин Согласно предложению американских исследователей, на выделенной полосе беспилотные автомобили смогут передвигаться на скорости до 190 километров в час
Хакеры напали на Украину: Кибератаке подверглось правительство, транспорт, банки, энергетика В частности, телеканал 112.ua сообщил о выходе из строя в результате поражения вирусом компьютеров в центральных офисах компаний «Укрэнерго» и ДТЭК
В продолжении мультсериала «Простоквашино» покажут современные реалии В период с 2018 по 2020 год студия «Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино