Эрдоган: Турция готова провести военную операцию в Сирии против курдов
28 июня 2017 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция готова провести новую крупную войсковую операцию на севере Сирии и даже включить в свою зону контроля города Манбидж и Ракка, чтобы не допустить появления там курдского государства. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с сирийскими беженцами в городе Харран на юго-востоке Турции, передают «Известия».
Россия и США выступают против подобного развития событий. Однако эксперты считают, что в нынешних условиях решительные действия Анкары вполне возможны.
«Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции «Щит Евфрата», — заявил 23 июня турецкий лидер.
Он добавил, что ранее Анкара выражала готовность освободить от исламских радикалов Манбидж и Ракку, однако западные партнеры по коалиции предпочли сделать ставку на курдские формирования.
Турецкий президент также выразил сожаление, что страны, являющиеся стратегическими партнерами Анкары, «действуют заодно с террористами» из курдских организаций «Партии демократического союза» (PYD) и ее военного крыла «Отрядов народной самообороны» (YPG). Особое недовольство Анкары вызвали начатые недавно поставки курдам американской бронетехники.
По данным издания, заявления Эрдогана вызвали озабоченность в Москве и Вашингтоне. Источник в Госдуме заявил, что новый конфликт в Сирии не в интересах РФ и борьбы с террористами из ИГ, поэтому Москва постарается не допустить большой войны между Турцией и курдами.
Схожую позицию занимают и в Вашингтоне. В штабе Центрального командования и возглавляемой США антиигиловской коалиции изданию заявили, что сейчас борьбы с джихадистской угрозой важнее любых других противоречий.
Операция «Щит Евфрата» проводилась турецкими военными с августа 2016 по март 2017 года. Ее официальной целью была нейтрализация террористической угрозы со стороны ИГ для провинции Газиантеп. В результате под контролем Анкары и ее сирийских союзников оказался приграничный район общей площадью 3 тыс кв. км с сирийскими городами Джараблус и Аль-Баб. Турки также готовились к броску на город Манбидж, находящийся под контролем курдских отрядов, однако, США спешно отправили туда батальон рейнджеров и фактически заблокировали дальнейшее продвижение войск союзника.
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