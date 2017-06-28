Обновить ОС и антивирус, не открывать подозрительные файлы: Советы эксперта для защиты от вируса Petya

PanARMENIAN.Net - 27 июня вирус-вымогатель Petya атаковал компании по всему миру, наиболее пострадала Украина: кибератаке подверглось правительство, транспорт, банки, энергетика.Эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян в беседе с PanARMENIAN.Net поделился рекомендациями по защите компьютера от этого вируса.

«В Армении есть случаи заражения новым вирусом-вымогателем Petya, пока точной статистики привести не могу, так как в Армении нет занимающегося кибербезопасностью центра, который мог бы собрать какую-то статистику. Кроме того, в Армении не принято заявлять о случаях кибератак, если они не очень очевидны. Не думаю, что у нас заражено большое количество компьютеров, но в целом, случаи есть»,- отметил эксперт.

По его словам, пока бороться с вирусом сложно, так как даже крупные антивирусные компании не пришли к общему мнению и не дали оценку тому, с чем имеют дело.

«Некоторые компании говорят, что это вирус Petya, другие считают, что речь идет о модификации вируса Petya, по заявлению третьих, это может быть вообще другой вирус. Пока известно, что наиболее подвержены вирусу компьютеры, ОС которых давно не обновляли, как и в случае с вирусом-шифровальщиком WannaCry. Известно также, что речь, скорее всего, идет о фишинговой атаке, а это означает, что если не открывать письма от незнакомцев или непонятные письма от знакомых, шансы заразиться сводятся к нулю, конечно, если не заражена внутренняя сеть. Если речь идет о компании, компьютеры которой связаны, тут уже должен на месте работать специалист»,- сказал Мартиросян.

Говоря о нелицензионных ОС, использование которых распространено в Армении, эксперт отметил: «Тут вопрос сложнее, есть удачно «сломанные» нелицензионные ОС, которые нормально обновляются, однако многие пользователи на всякий случай отключают обновления, чтобы не попасться».

«Вчера (27 июня - ред.) в середине дня из около 60 антивирусов только 4 смогли обнаружить вирус, потом их количество увеличилось, но идеального антивируса не назову»,- сказал Мартиросян.

Он еще раз подчеркнул, что обычному юзеру нужно непременно обновить ОС и антивирус и не открывать подозрительные файлы в посланиях, а также иметь копии всей важной информации на отдельных носителях,так как периодически распространяются разные вирусы, подвергающие компьютер опасности.

27 июня сначала Украина, а затем Россия и другие страны пострадали от вируса-вымогателя, который блокировал компьютеры и шифровал данные. Вирус требовал перевести 300 долларов на указанный счет в обмен на расшифровку. Почтовый адрес, который использовали вымогатели, уже заблокирован, что делает перевод денег бесполезным.

От заражения пострадали компьютеры украинского правительства, различных предприятий, банков и коммерческих фирм. Из-за необходимости отключить компьютеры Чернобыльская АЭС перешла на ручной контроль радиационной обстановки.

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