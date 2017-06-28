Повстанцы FARC в Колумбии сдали все свое оружие
28 июня 2017 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Боевики леворадикальной повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа» (FARC) сдали все зарегистрированное у них оружие - 7132 единицы. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе ООН.
Официальная церемония, призванная завершить процесс разоружения, состоится позднее в тот же день в колумбийском городе Месетас в присутствии лидеров FARC и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.
Оружие пойдет на переплавку, после чего из металла изготовят мемориалы в память о гражданской войне в стране, которые установят в Колумбии, Нью-Йорке (у штаб-квартиры ООН) и в Гаване, где практически четыре года продолжались переговоры между властями и повстанцами, пишет Deutsche Welle.
Разоружение шло в специальных зонах на территории Колумбии, где бывших повстанцев готовят к возвращению к нормальной жизни.
В результате вооруженного конфликта между леворадикалами, правыми военизированными формированиями, наркомафией и регулярной армией с начала 1960-х годов погибли около 260 тысяч человек, еще более 6,5 миллионов - были вынуждены покинуть родные места. Богота и FARC в 2016 году достигли согласия по окончанию полувековой гражданской войны в стране.
Самое значимое
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Азербайджанская авиакомпания пригрозила решить вопрос с «индейкой по-армянски» (видео) По словам Исаева, любая авиакомпания должна учитывать пожелания своих клиентов, и предложение пассажирам рейса Москва-Баку «индейки по-армянски» является ошибкой
Педро Аграмунта исключили из Европейской народной партии в ПАСЕ За исключение проголосовало большинство присутствующих депутатов. На внеочередном заседании было меньше депутатов, чем обычно
Минобороны РА: ВС Азербайджана потеряли убитыми по меньшей мере 8 военнослужащих за 10 дней «Ни одного из 8 погибших в Азербайджане пока не похоронили, нет сведений о 8 погибших и в азербайджанской прессе. Это все, что нужно знать о нашем противнике», – добавил министр
В трех странах ЕС задержали 6 подозреваемых в связях с ИГ 6 человек задержаны в Испании, Германии и Великобритании, они подозреваются в террористической деятельности и связях с ИГ