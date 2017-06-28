Повстанцы FARC в Колумбии сдали все свое оружие

PanARMENIAN.Net - Боевики леворадикальной повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа» (FARC) сдали все зарегистрированное у них оружие - 7132 единицы. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе ООН.

Официальная церемония, призванная завершить процесс разоружения, состоится позднее в тот же день в колумбийском городе Месетас в присутствии лидеров FARC и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Оружие пойдет на переплавку, после чего из металла изготовят мемориалы в память о гражданской войне в стране, которые установят в Колумбии, Нью-Йорке (у штаб-квартиры ООН) и в Гаване, где практически четыре года продолжались переговоры между властями и повстанцами, пишет Deutsche Welle.

Разоружение шло в специальных зонах на территории Колумбии, где бывших повстанцев готовят к возвращению к нормальной жизни.

В результате вооруженного конфликта между леворадикалами, правыми военизированными формированиями, наркомафией и регулярной армией с начала 1960-х годов погибли около 260 тысяч человек, еще более 6,5 миллионов - были вынуждены покинуть родные места. Богота и FARC в 2016 году достигли согласия по окончанию полувековой гражданской войны в стране.