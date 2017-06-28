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В трех странах ЕС задержали 6 подозреваемых в связях с ИГ

В трех странах ЕС задержали 6 подозреваемых в связях с ИГ
28 июня 2017 - 13:30 AMT

PanARMENIAN.Net - В трех европейских странах прошла спецоперация по задержанию сторонников «Исламского государства» (ИГ). Об этом 28 июня сообщило испанское МВД.

6 человек задержаны в Испании, Германии и Великобритании, они подозреваются в террористической деятельности и связях с ИГ. Четверо из них задержаны в крупном туристическом центре - городе Пальма-де-Майорка в Испании, пишет Deutsche Welle.

По данным испанского МВД, все шесть человек входили в одну ячейку. Они проводили тайные встречи, на которых внушали молодым людям идеи радикального ислама, убеждали их отправиться воевать в зону конфликтов и прославляли теракты смертников в странах Евросоюза.

Кроме этого, задержанные занимались созданием и распространением пропагандистских материалов в интернете. Со стороны Германии в операции было задействовано земельное ведомство криминальной полиции Северного Рейна-Вестфалии.

Ранее назад испанское МВД сообщало о задержании трех предполагаемых джихадистов в столице Испании Мадриде. Один из них был настроен «крайне радикально» и представлял «особую опасность» для безопасности страны, сообщала полиция.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Шесть подозреваемых в связях с ИГ задержаны в трех странах ЕС
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