Минобороны РА: ВС Азербайджана потеряли убитыми по меньшей мере 8 военнослужащих за 10 дней

PanARMENIAN.Net - В течение последних 10 дней, после предпринятых Азербайджаном 16-17 июня провокационных действий на линии соприкосновения с силами Республики Арцай (Нагорно-Карабахской Республики), азербайджанская сторона потеряла 8 военнослужащих убитыми. Об этом 28 июня на пресс-конференции заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

Он отметил, что, по неподтвержденным данным, эта цифра гораздо выше, армянская сторона знает, что эффективные карательные меры дали свои результаты, имеет результаты мониторинга, однако не располагает достаточными доказательствами.

«Ни одного из 8 погибших в Азербайджане пока не похоронили, нет сведений о 8 погибших и в азербайджанской прессе. Это все, что нужно знать о нашем противнике», – добавил министр.

17 июня в 09:40 по местному времени в северном направлении линии соприкосновения смертельное ранение получил военнослужащий АО НКР Нарек Тигранович Гаспарян 1997 г.р. 16 июня, около 18:05 по ереванскому времени, ВС Азербайджан из автоматических станковых гранатометов открыли огонь в направлении оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны НКР. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР). В результате инцидента смертельное ранение получили военнослужащие АО НКР Араик Рудикович Матинян (1997 г.р.), Виген Жирайрович Петросян (1997 г.р.) и Вардан Цовакович Саркисян (1997 г.р.).

Министерство обороны Арцаха тогда заявило, что ответ на разнузданные действия Азербайджана будет прицельным и несоразмерным.

Говоря о возможности начала широкомасштабных военных действий в Карабахе, Саркисян выразил уверенность в том, что такие действия, скорее всего, не начнутся, так как карабахский конфликт не может быть решен военным путем.

«Нет такого развития военных действий, при котором карабахский конфликт может быть решен в угоду азербайджану. Существует очень большой риск того, что в случае крупномасштабной войны будет нанесен непоправимый ущерб и экономике Азербайджана, и самому государству. Однако это не исключает опасности различных провокаций, эскалации, целенаправленных ударов. В стране без демократического контроля такие решения принимаются намного проще. Мы всегда должны быть готовы»,- заключил министр.