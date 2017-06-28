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Мадуро: Здание Верховного суда Венесуэлы обстреляли с вертолета

Мадуро: Здание Верховного суда Венесуэлы обстреляли с вертолета
28 июня 2017 - 13:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Некий вертолет 28 июня открыл огонь по зданию Верховного суда Венесуэлы. Об этом заявли президент страны Николас Мадуро.

Как полагает политик, случившееся является частью плана по «дестабилизации его социалистического правительства», пишет Deutsche Welle.

Инцидет произошел, когда Мадуро выступал в прямом эфире на государственном телевидении перед журналистами, собравшимися у президентского дворца. По словам президента Венесуэлы, огонь был открыт по кабинетам здания суда. Однако сброшенные гранаты не взорвались. Мадуро также назвал случившееся «террористической атакой». Системы национальной противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность.

Независимые очевидцы сообщили, что слышали выстрелы в то время, как вертолет барражировал над центром Каракаса, однако было невозможно определить, откуда именно был открыт огонь. По неподтвержденным данным, к вертолету был прикреплен антиправительственный транспарант. Утверждается также, что воздушным судном управлял некий полицейский, который в соцсетях назвал себя повстанцем.

С начала апреля в Венесуэле погибли более 70 участников акций протеста. Мадуро обвиняют в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Мадуро сообщил об обстреле Верховного суда с вертолета
BBC News. Venezuela crisis: Helicopter launches attack on Supreme Court
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