Педро Аграмунта исключили из Европейской народной партии в ПАСЕ

PanARMENIAN.Net - Политическая группа Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы на встрече 28 июня большинством голосов приняла решение об исключении из своего состава президента ассамблеи Педро Аграмунта.

За исключение проголосовало большинство присутствующих депутатов. На внеочередном заседании было меньше депутатов, чем обычно, передает «Европейская правда».

Членам группы сообщили о переписке главы группы Акселя Фишера с президентом ПАСЕ, в ходе которой последний заявил, что считает незаконными решение группы ЕНП.

Исключение депутата из группы - крайняя мера, которая применяется довольно редко и только в случае жесткого конфликта. В истории ассамблеи еще не было случая, когда политическая группа исключала из своего состава действующего президента.

Аграмунт изучает возможность обжаловать в суде решение ассамблеи, которое открыло путь к его отставке, и уже начал предпринимать шаги для этого.

Ранее в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрили процедуру импичмента главы ПАСЕ Педро Аграмунта. За введение процедуры в регламент проголосовали 154 депутата, против были только 30 депутатов.

24 апреля работа весенней сессии ПАСЕ приостановлена из-за прозвучавшего в ходе обсуждения предложения поставить вопрос о вотуме недоверия главе Ассамблеи Педро Аграмунту после его поездки в Сирию. Ранее Бюро Ассамблеи заявило о вотуме недоверия Педро Аграмунту, лишило его права выступать с заявлениями от имени ПАСЕ и пользоваться финансовыми ресурсами Совета Европы для своих деловых поездок. Но тогда же стало ясно, что все эти заявления имеют, скорее, статус морального осуждения, нежели юридических решений – в ПАСЕ до 2017 года просто не существовало механизма импичмента председателя: в нем не было надобности.

Педро Аграмунт занимал пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2016 года.