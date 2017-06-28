Шотландия отложила подготовку референдума о независимости от Великобритании
28 июня 2017 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава правительства Шотландии Никола Стерджен временно отказалась от подготовки второго референдума о независимости страны от Великобритании. Выступая 27 июня перед депутатами шотландского парламента в Эдинбурге, она заявила, что вопрос о проведении референдума следует решать после того, как станет ясно, на каких условиях Великобритания выходит из Европейского Союза.
Таким образом, к этой теме в Шотландии могут вернуться не ранее осени 2018 года, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
Решение Стерджен, возможно, связано с сокрушительным поражением ее партии SNP на недавних парламентских выборах в Великобритании. Шотландские националисты лишились 21 из 56 мандатов в парламенте страны.
Во время первого референдума, проведенного в 2014 году, 55 процентов избирателей не поддержали идею независимости Шотландии. В то же время большинство шотландцев выступило против выхода Великобритании из ЕС. После этого Стерджен объявила, что может быть организован второй референдум о независимости Шотландии, и провела переговоры в Брюсселе о возможности предоставить ее стране место Великобритании в ЕС. Парламент в Эдинбурге поддержал идею референдума, необходимое согласие из Лондона не получено до сих пор.
Photo. REUTERS/Russell Cheyne
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