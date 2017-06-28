Азербайджанская авиакомпания пригрозила решить вопрос с «индейкой по-армянски» (видео)
28 июня 2017 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Представитель азербайджанской авиакомпании AZAL в России Рахиб Исаев пригрозил разобраться с «индейкой по-армянски», отметив, что данное блюдо ущемляет национальные интересы азербайджанцев. Эта информация появилась в ряде азербайджанских СМИ.
В последние дни в соцсетях тиражируется видео о том, какой нездоровый ажиотаж вызвала среди пассажиров летевшего в Баку рейса «Аэрофлот» предложенная им индейка по-армянски.
По словам Исаева, любая авиакомпания должна учитывать пожелания своих клиентов, и предложение пассажирам рейса Москва-Баку «индейки по-армянски» является ошибкой, пишет «Новости-Армения».
Поэтому, по данным источников, он пообещал обратиться в «Аэрофлот» с просьбой исправить эту ошибку.
Как отмечается на официальном сайте авиакомпании «Аэрофлот», меню пассажиров эконом-класса рейсов ПАО «Аэрофлот» разработано шеф-поваром компании «Аэромар» Тьерри Мона, который имеет огромный международный опыт работы в бизнес-авиации. В зависимости от направления, времени вылета и продолжительности полета, пассажирам рейсов «Аэрофлот» предлагаются завтрак, обед или закуски.
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