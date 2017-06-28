В США начали испытания пластыря с вакциной против гриппа
28 июня 2017 - 16:38 AMT
PanARMENIAN.Net - В США прошел первый этап клинических испытаний пластыря с вакциной против гриппа, который в будущем может заменить традиционные уколы. Изобретение ученых из университета штата Джорджия и университета Эмори может появиться в продаже в США через несколько лет.
Пластырь содержит капсулу с вакциной - а на той его стороне, которая прилегает к коже, расположены ряды маленьких иголок. Когда пластырь используют, иголки вводят вакцину под верхний слой кожи и растворяются. По мнению разработчиков пластыря, он может помочь людям, у которых нет возможности прививаться традиционным методом. Это люди, страдающие трипанофобией, и маленькие дети, которым иголки тоже часто не нравятся, пишет BBC.
Пластырь может помочь при массовой вакцинации в бедных странах благодаря тому, что может храниться практически в любых условиях - его не надо класть в холодильник.
Еще одно преимущество пластыря - отсутствие боли при вакцинации.
Пластырь исследовали на ста волонтерах, части которых параллельно сделали обыкновенные уколы. Уколы оказались гораздо более болезненными, а у тех, на ком испытывали только пластырь, побочные эффекты не выходили за рамки легкого зуда.
«Мы можем себе представить, что он будет использоваться для вакцинациии на дому или даже высылаться по почте», - говорит одна из разработчиков пластыря, доктор Надин Руфал.
Растворяющиеся иголки позволяют без опасности выбрасывать пластырь в домашний мусор, в отличие от шприца.
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