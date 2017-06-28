ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ до конца января 2018 года
28 июня 2017 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет ЕС 28 июня официально продлил на шесть месяцев - до 31 января 2018 года - срок действия экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа Евросоюза.
Формально решение было принято еще 22-23 июня, однако 28 июня оно было окончательно закреплено в рамках письменной процедуры.
Запретительные меры предполагают, в частности, ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале. Кроме того, подтверждается экспортное и импортное эмбарго на торговлю оружием, запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения и ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям, которые могут использоваться для добычи нефти, пишет Deutsche Welle.
В документе также обращается внимание на действующие визовые ограничения против 150 физических лиц и 37 организаций. Наконец, подтверждается действие до 23 июня 2018 года ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя.
Пакет экономических мер в отношении Москвы до этого продлевался в январе текущего года до 31 июля.
Ранее Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Новые меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.
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