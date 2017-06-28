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Рейс Дамаск – Ереван – Дамаск официально открыт

Рейс Дамаск – Ереван – Дамаск официально открыт
28 июня 2017 - 17:48 AMT

PanARMENIAN.Net - В международном аэропорту «Звартноц» в Ереване 28 июня состоялась церемония официального открытия рейса Дамаск – Ереван – Дамаск. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении.

Рейсы будут осуществляться раз в неделю, в каждую среду.

ГУГА Армении предоставило авиакомпании «Шам Уингс» разрешение на осуществление полетов Дамаск –Ереван – Дамаск.

На церемонии официального открытия рейса присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Армении в Сирии Аршак Поладян, временный поверенный в делах Сирии в Армении Иссам Найал, а также ряд почетных гостей.

Авиасообщение между столицами Армении и Сирии было прервано несколько лет назад.

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