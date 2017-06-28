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Более 40 мирных жителей погибли в результате авиаудара на востоке Сирии

Более 40 мирных жителей погибли в результате авиаудара на востоке Сирии
28 июня 2017 - 18:43 AMT

PanARMENIAN.Net - В результате воздушного удара, нанесенного самолетами возглавляемой США коалиции по городу Аль-Маядин (провинция Дейр-эз-Зор на востоке Сирии), погибли 42 мирных жителя.

По сообщению местных информационных источников, большинство погибших — женщины и дети, многие ранены, пишет SANA.

Ранее в результате удара с воздуха по тюрьме в городе Аль-Маядин, в которой содержались пленники, захваченные боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), погибли 42 узника.

19 июня авиация международной коалиции нанесла удары в районе населенного пункта Тель Аш-Шаер в провинции Хасаке вблизи иракской границы. Жертвами этого налета стали 12 членов одной семьи.

Ссылки по теме:
AFP. 30 civilians dead in air strikes on IS-held area of Syria: monitor
SANA: В провинции Дейр-эз-Зор ВВС «коалиции» во главе с США вновь совершили массовое убийство сирийских граждан
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