Более 40 мирных жителей погибли в результате авиаудара на востоке Сирии
28 июня 2017 - 18:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате воздушного удара, нанесенного самолетами возглавляемой США коалиции по городу Аль-Маядин (провинция Дейр-эз-Зор на востоке Сирии), погибли 42 мирных жителя.
По сообщению местных информационных источников, большинство погибших — женщины и дети, многие ранены, пишет SANA.
Ранее в результате удара с воздуха по тюрьме в городе Аль-Маядин, в которой содержались пленники, захваченные боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), погибли 42 узника.
19 июня авиация международной коалиции нанесла удары в районе населенного пункта Тель Аш-Шаер в провинции Хасаке вблизи иракской границы. Жертвами этого налета стали 12 членов одной семьи.
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