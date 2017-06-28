В США подростки занялись грабежом, чтобы купить автомобили родителям и вставить золотые зубы

PanARMENIAN.Net - Полицейские штата Флорида в США арестовали нескольких подростков, которых подозревают в угонах и грабеже. Юноши встали на преступный путь, чтобы обеспечить своих родственников транспортными средствами. Один из злоумышленников также потратил часть добычи на золотые зубы.

Обвинения предъявлены шести юношам в возрасте 14-16 лет, проживающим в Форт-Лодердейле, пишет NEWSru.com со ссылкой на Sun Sentinel.

По информации шерифа округа Сент-Луси, днем 27 апреля подозреваемые проникли в дом Бретта Браунинга на острове Норт-Хатчинсон. Воры вынесли из кухни сейф, в котором находилось более 200 тысяч долларов наличными, а из гостиной - пистолет марки Ruger и револьвер. Кроме того, преступники угнали купе Porsche Cayman 2014 года выпуска стоимостью около 60 тысяч долларов.

Злоумышленники доехали на Porsche и угнанном ранее внедорожнике до станции техобслуживания, где вскрыли сейф.

Вернувшись домой, Браунинг заметил пропажу своего имущества и открытую дверь гаража. Мужчина вызвал полицию. Через семь дней полицейским удалось найти похищенный Porsche Cayman, а в салоне автомобиля были обнаружены документы одного из подозреваемых.

После задержания подростки сознались еще и в угоне автомобиля Hyundai Santa Fe, на котором они добрались до дома Браунинга. Лишь один юноша отказался признавать вину. Однако его выдали отпечатки пальцев, оставленные во внедорожнике.

Объект для совершения кражи злоумышленники выбрали случайно. Они стучались в частные дома, чтобы выяснить, есть ли кто из хозяев. Обнаружив отсутствие Браунинга, трое подростков проникли в его жилище через незапертый запасной вход.

Со слов одного из подростков, полученные после ограбления 11 тысяч долларов он потратил на золотые зубы. На 10 тысяч долларов подозреваемый купил золотую цепь, а 80 тысяч долларов потратил на покупку автомобиля Dodge Challenger Hellcat, который он подарил своей матери. Еще одно транспортное средство - Mercedes C300 2009 года выпуска стоимостью 25 тысяч долларов юноша купил для своего брата. Наконец, за 3,5 тысячи долларов грабитель купил браслет.

Второй подросток купил себе полноприводный автомобиль, а 40 тысяч долларов отдал матери. Третий подозреваемый также примерил на себя роль кормильца, приобретя для матери Audi A4.

Еще один юноша заявил, что курьезным образом лишился своей доли ворованного. Подросток сам стал жертвой ограбления, когда вернулся в Форт-Лодердейл.

От пистолетов грабители избавились. Предположительно, оружие они выбросили в мусорный бак, установленный в торговом центре в Форт-Лодердейле.

Подозреваемых отправили в тюрьму округа Сент-Луси. Двое из них не получили права на освобождение под залог, для остальных назначены залоги в размере от 210 тысяч до 250 тысяч долларов.