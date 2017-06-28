Дуров предоставил данные для регистрации Telegram в России

PanARMENIAN.Net - Основатель Telegram Павел Дуров предоставил данные для регистрации мессенджера в России.

«Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC391410. Электронный адрес: abuse@telegram.org, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору»,- написал Дуров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что глава Роскомнадзора Александр Жаров «открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, – это предоставление информации о компании Telegram».

«Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет. Вопрос только об одном – о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка»,- заявил Жаров.

«Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически «закон Яровой» – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram»,- заявил Дуров.

По его словам, давая согласие на внесение в реестр, мессенджер исходит из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора и не берет на себя каких-либо дополнительных обязательств.

«В рамках работы с российским регулятором мы можем обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно – продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама. Не могу прогнозировать, как данное заявление повлияет на позицию регулятора, но уверен в одном: если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании»,- подчеркнул Дуров.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации (это необходимо по российскому законодательству для работы в России – ред.). Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, - мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информацию.

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