Боевики ИГ захватили украинский бронетранспортер в Ираке

PanARMENIAN.Net - В сети появился снимок, на котором запечатлен украинский бронетранспортер БТР-4, захваченный террористами группировки «Исламское государство» у иракской армии.

Обстоятельства захвата бронемашины неизвестны, пишет Lenta.ru со ссылкой на Defence.

По информации портала, ранее появилась информация, что иракцы, получившие у Украины 88 машин, смогли завести только 56 из них, а с места тронулись только 34. Госконцерн «Укроборонпром», в свою очередь, опроверг эти сведения, заявив, что БТР-4 продолжают успешно воевать против ИГ.

В июне в сети появились фото и видео танка Т-90А, захваченного у Сирийской арабской армии боевиками исламистской группировки «Харакат Нуриддин аз-Зинки». Танк стал трофеем террористов в районе Алеппо.

БТР-4 «Буцефал» — линейка семейства современных украинских бронетранспортеров. Предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою.