Боевики ИГ захватили украинский бронетранспортер в Ираке
28 июня 2017 - 18:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появился снимок, на котором запечатлен украинский бронетранспортер БТР-4, захваченный террористами группировки «Исламское государство» у иракской армии.
Обстоятельства захвата бронемашины неизвестны, пишет Lenta.ru со ссылкой на Defence.
По информации портала, ранее появилась информация, что иракцы, получившие у Украины 88 машин, смогли завести только 56 из них, а с места тронулись только 34. Госконцерн «Укроборонпром», в свою очередь, опроверг эти сведения, заявив, что БТР-4 продолжают успешно воевать против ИГ.
В июне в сети появились фото и видео танка Т-90А, захваченного у Сирийской арабской армии боевиками исламистской группировки «Харакат Нуриддин аз-Зинки». Танк стал трофеем террористов в районе Алеппо.
БТР-4 «Буцефал» — линейка семейства современных украинских бронетранспортеров. Предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою.
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