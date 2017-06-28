Хоррор о расизме возглавил список лучших фильмов полугодия по версии Rolling Stone
28 июня 2017 - 18:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский журнал Rolling Stone составил рейтинг из 12 лучших кинолент первой половины 2017 года. Лидером списка стал фильм ужасов «Прочь» режиссера Джордана Пила.
В картине рассказывается о знакомстве молодого чернокожего фотографа с богатыми родителями белой девушки. Визит превращается в борьбу за выживание, когда выясняется, что представители «высшего общества» — закоренелые расисты. В «Прочь» снялись Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер и Брэдли Уитфорд, пишет Lenta.ru.
Второе место заняла мелодраматическая комедия «Любовь — болезнь» Майкла Шоултера об отношениях пакистанца и американки. На третьей строчке — криминальный боевик «Малыш на драйве» Эдгара Райта.
В список также вошли «Логан», «Затерянный город Z», «Моя девушка — монстр», «Стратегия Оппенгеймера», «Роковое искушение», «Персональный покупатель», «Тихая страсть» и «Джон Уик 2». Завершает рейтинг супергеройский боевик «Чудо-женщина».
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