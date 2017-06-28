Специалисты ESET обнаружили источник распространения вируса Petya
28 июня 2017 - 18:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Специалисты компании-разработчика антивирусного программного обеспечения ESET обнаружили источник распространения вымогателя Petya.
Оказалось, что хакеры скомпрометировали бухгалтерское программное обеспечение M.E.Doc, внедрив вредонос в последнее обновление. Программой активно пользуются украинские компании, в том числе финансовые организации.
Подобным образом заразились компании в странах Европы, Азии, а также в США. Больше всего среди жертв оказалось владельцев компьютеров из Украины и России, пишет Lenta.ru.
Случаи распространения вируса Petya зафиксированы и в Армении. Эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян в беседе с PanARMENIAN.Net поделился рекомендациями по защите компьютера от этого вируса.
Ранее немецкий сервис Posteo заблокировал электронный адрес, который злоумышленники использовали для связи с жертвами. Это позволило лишить мошенников возможности получать оповещения об оплате выкупов. Кроме того, эксперты компании Positive Technologies смогли найти kill-switch — возможность локально отключить шифровальщик.
Кабинет министров Украины, между тем, утверждает, что местные специалисты взяли под контроль распространение вируса-шифровальщика Petya и остановили кибератаку.
27 июня вирус Petya начал активно распространяться по компьютерным сетям в России и на Украине. В частности, атаке подверглись Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold), «Запорожьеоблэнерго», «Укртелеком», а также была парализована работа Чернобыльской АЭС. Всего от рук хакеров пострадали более 80 организаций.
Вирус Petya проникал в корпоративные сети посредством фишингового письма, в котором содержалась вредоносная ссылка. При активации ссылки вирус блокировал компьютеры и требовал выкуп в размере 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа к нему.
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