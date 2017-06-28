Samsung выпустит восстановленный Galaxy Note 7 в начале июля

PanARMENIAN.Net - Samsung выпустит восстановленный Galaxy Note 7 уже 7 июля. Дебютирует устройство в Южной Корее и будет стоить 700 000 вон (это около 615 долларов США).

Учитывая, что эта дата фигурировала уже несколько раз в сети, вероятно, что именно 7 июля гаджет действительно можно будет купить. Также утверждается, что Samsung планирует продать 400 000 смартфонв на родном рынке, пишет Ferra.ru со ссылкой на Wall Street Journal.

По разным версиям, Galaxy Note 7 может «возродиться» как Galaxy Note 7R или Galaxy Note FE, что означает Fan Edition, издание для фанатов. Если верить появившимся фотографиям, то отличить восстановленный аппарат можно будет довольно легко — по большой букве R на задней панели в правом нижнем углу.

В конце марта Samsung официально подтвердила планы вернуть восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 в продажу, в тех случаях, где это возможно.

Устройства также обзаведутся новыми корпусами, так что дизайн может слегка отличаться от изначально. Большинство аппаратных компонентов останутся в точности такими, как у оригинала. При этом он выйдет с установленной свежей версией операционной системы — Android 7.0 Nougat.

Отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.