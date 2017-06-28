DC может снять фильм о приключениях Супермена в СССР
28 июня 2017 - 19:18 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появилась информация о том, что киновселенная DC может быть расширена за счет фильма «Супермен: Красный Сын» (Superman: Red Son) по комиксу 2003 года. По сюжету, в нем рассказывается альтернативная история Супермена, который попал не в США, а в Советский Союз.
Данные о том, что такой блокбастер может выйти в прокат, появились после того, как на эту тему пообщались в Twitter создатель упомянутого выше комикса Марк Миллар и режиссер последнего «Кинг Конга» Джордан Вот-Робертс, пишет Ferra.ru.
Вог-Робертс предлагал снять такой фильм ранее, однако проект «завернули». Он посетовал, что такого интересного кино, к сожалению, никогда не появится на экранах. Однако Миллар оказался куда более позитивен на этот счет и признался, что Warner Bros. предлагала снять картину уже нескольким режиссерам за последние два месяца.
Супермен — супергерой комиксов, которые выпускаются компанией DC Comics. Он считается иконой американской культуры. Придуманный писателем Джерри Сигелом и художником Джо Шустером и проданный компании Detective Comics (позднее DC Comics), персонаж впервые появился на страницах Action Comics #1 (июнь 1938-го), а впоследствии появлялся в различных радиопередачах, телевизионных программах, фильмах, на газетных полосах и в видеоиграх.
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