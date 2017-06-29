Армянские борцы вольного стиля завоевали серебро и 2 бронзы на молодежном ЧЕ

PanARMENIAN.Net - В Дортмунде завершился молодежный чемпионат Европы по вольной борьбе.

Сборная Армении под руководством старшего тренера Аветика Варданяна завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.

В заключительный день Оганес Магакян (120 кг) в финальном поединке уступил представителю России Магомедамину Дибирову и удостоился серебряной медали, передает пресс-служба НОК.

Ранее Арсен Арутюнян (55 кг) в поединке за бронзовую медаль одержал досрочную победу со счетом 10:0 над молдованином Леонидом Колесником.

Бронзовую медаль завоевал также Карен Зурабян (50 кг).