Армянские борцы вольного стиля завоевали серебро и 2 бронзы на молодежном ЧЕ
29 июня 2017 - 10:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В Дортмунде завершился молодежный чемпионат Европы по вольной борьбе.
Сборная Армении под руководством старшего тренера Аветика Варданяна завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.
В заключительный день Оганес Магакян (120 кг) в финальном поединке уступил представителю России Магомедамину Дибирову и удостоился серебряной медали, передает пресс-служба НОК.
Ранее Арсен Арутюнян (55 кг) в поединке за бронзовую медаль одержал досрочную победу со счетом 10:0 над молдованином Леонидом Колесником.
Бронзовую медаль завоевал также Карен Зурабян (50 кг).
Самое значимое
Чемпионами стали Левон Агасян (тройной прыжок) и Ерванд Мкртчян (3000 м с препятствиями)
После семилетнего перерыва Бачков принес золотую медаль сборной Армении по боксу.
Армянский тяжелоатлет был лучшим в обоих упражнениях. В рывке он поднял 191 кг, а в толчке - 235 кг
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
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