Скончался бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев
29 июня 2017 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в Москве на 48-м году жизни. Об этом 29 июня сообщила его гражданская жена и продюсер Александра Куцевол в Instagram.
«Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни», — написала она.
Музыкант находился в тяжелом состоянии в реанимации, он попал в больницу с двусторонней пневмонией. Яковлева пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Lenta.ru.
Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.
Самое значимое
В категории кино этой чести удостоены актеры Джина Лоллобриджида, Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Ф. Гэри Грей, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана и персонаж мультфильма Минни Маус
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Украине грозит штраф за нарушения регламента «Евровидения» Руководство «Евровидения» сделало также замечание «Первому каналу» за отказ от трансляции конкурса из Киева
Qualcomm представила ультразвуковой сканер отпечатка пальца Представленный Qualcomm ультразвуковой сканер отпечатка пальца позволяет считывать данные с пальца, расположенного за OLED-дисплеем толщиной до 1,2 миллиметра
Замглавы МИД Армении: Как продвигаться в переговорах по карабахскому урегулированию, когда стреляют По его словам, Армения всегда должна быть готова к авантюристским шагам Азербайджана
На армяно-турецкой границе зафиксировано землетрясение Землетрясение ощущалось в селе Арагацаван в Арагацотн мощностью в 3-4 балла