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Скончался бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Скончался бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев
29 июня 2017 - 10:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в Москве на 48-м году жизни. Об этом 29 июня сообщила его гражданская жена и продюсер Александра Куцевол в Instagram.

«Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни», — написала она.

Музыкант находился в тяжелом состоянии в реанимации, он попал в больницу с двусторонней пневмонией. Яковлева пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Lenta.ru.

Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.

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Lenta.ru: Умер бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев
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