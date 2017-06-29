Сотрудникам Пентагона могут запретить использовать программы Касперского
29 июня 2017 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудникам министерства обороны США хотят запретить использовать программное обеспечение, разработанное «Лабораторией Касперского», из-за опасений, что российская компания может быть подвержена влиянию Кремля. Соответствующая поправка появилась в проекте документа, утверждающего структуру оборонного бюджета на 2018 год (National Defense Authorization Act).
Один из разделов документа посвящен России, которая, как говорится в документе, «вовлечена в активную и целенаправленную кампанию, цель которой подорвать целостность американской демократии».
В разделе о России утверждается финансирование операции по укреплению восточных рубежей НАТО ($6.4 млрд), выделение до $100 млн странам Балтии на повышении их обороноспособности и $500 млн на военную помощь Украине, а также другие статьи расходов, пишет BBC.
Отдельным пунктом в разделе прописано, что документ «запрещает министерству обороны использовать платформы, разработанные «Лабораторией Касперского» из-за сообщений о том, что компания, которая базируется в Москве, может быть подвержена влиянию российских властей».
Пункт о «Лаборатории Касперского» был добавлен в документ сенатором от штата Нью-Гемпшир Джоан Шаин, которая, коммментируя свою инициативу, заявила, что «Касперскому» нельзя доверять защиту оборонной инфраструктуры США и что потенциальные связи компании с Кремлем ее «очень волнуют».
28 июня агенты Федерального бюро расследований провели беседы с несколькими сотрудниками «Лаборатории Касперского», проживающими в США. Связаны ли эти беседы с расследованием ФБР о потенциальном вмешательстве России в американские выборы - непонятно. Ранее руководители спецслужб США заявляли, что ими изучался факт использования правительственными чиновниками программного обеспечения от «Лаборатории Касперского».
Основатель компании Евгений Касперский в сети Reddit заявил, что готов предстать перед сенатом США и развеять эти опасения.
В США конгресс и ФБР сейчас ведут расследование попыток России повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году с целью помешать Хиллари Клинтон стать главой государства. Кремль последовательно отрицал подобное вмешательство, однако американские спецслужбы единодушно заявляли, что не сомневаются в том, что оно было.
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