Аронян участвует во втором этапе Grand Chess Tour в Лёвене
29 июня 2017 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян принимает участие во втором этапе Grand Chess Tour в Лёвене, который проходит с 28 июня по 2 июля.
10 гроссмейстеров сыграют один круг в рапид и два круга в блиц.
В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью – 0,5 очка. Общий призовой фонд – 150 тысяч долларов.
Состав: Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Владимир Крамник (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян (Армения), Виши Ананд (Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Василий Иванчук (Украина), Ян Непомнящий (Россия), Баадур Джобава (Грузия).
17 июня армянский гроссмейстер Левон Аронян победил в супертурнире Norway Chess Classic - 2017, проходящем в Ставангере.Аронян заработал 6 очков из 9 возможных.
Самое значимое
Чемпионами стали Левон Агасян (тройной прыжок) и Ерванд Мкртчян (3000 м с препятствиями)
После семилетнего перерыва Бачков принес золотую медаль сборной Армении по боксу.
Армянский тяжелоатлет был лучшим в обоих упражнениях. В рывке он поднял 191 кг, а в толчке - 235 кг
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
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