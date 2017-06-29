Аронян участвует во втором этапе Grand Chess Tour в Лёвене

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян принимает участие во втором этапе Grand Chess Tour в Лёвене, который проходит с 28 июня по 2 июля.

10 гроссмейстеров сыграют один круг в рапид и два круга в блиц.

В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью – 0,5 очка. Общий призовой фонд – 150 тысяч долларов.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Владимир Крамник (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян (Армения), Виши Ананд (Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Василий Иванчук (Украина), Ян Непомнящий (Россия), Баадур Джобава (Грузия).

17 июня армянский гроссмейстер Левон Аронян победил в супертурнире Norway Chess Classic - 2017, проходящем в Ставангере.Аронян заработал 6 очков из 9 возможных.