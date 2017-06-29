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Вирус-вымогатель Petya расширяет географию кибератак

Вирус-вымогатель Petya расширяет географию кибератак
29 июня 2017 - 10:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Атака компьютерного вируса-вымогателя Petya продолжается третий день подряд. География жертв расширяется, что позволяет говорить о всемирном характере кибервмешательства.

Так, 28 июня об атаках на целый ряд крупных предприятий страны заявили в МВД Белоруссии, не указав названия атакованных фирм. Как отмечается в документе, в первую очередь вирусы угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям. Зараженные файлы приходят под видом резюме, финансовых отчетов, прочей входящей документации, или они замаскированы под архив с документами, пишет Deutsche Welle.

Об атаках на две австралийские компании заявило правительство в Канберре. По словам представителя властей Австралии, все признаки указывают на то, что кибервмешательство имеет ту же природу, что и нападения на предприятия, портовые операторы и правительственные структуры Европы, США и Азии. При этом представитель правительства также не уточнил, о каких именно австралийских компаниях идет речь.

Центробанк России зафиксировал, что последствия заражения участников российского финансового рынка вирусом-шифровальщиком устранены, однако специалисты по компьютерной безопасности до сих пор фиксируют случаи рассылки вредоносных программ.

Киберполиция Украины сообщила, что только за 27 июня было получено более 1000 сообщений о незаконном вмешательстве в компьютерные сети. При этом с заявлениями в полицию обратились 43 компании. По фактам атаки возбуждено 23 уголовных производства, рассматриваются еще 47 заявлений.

Под атаку вируса-вымогателя попали в общей сложности 12.5 тысяч компьютеров в 64 странах. Среди стран, в которых наблюдались наиболее массированные атаки называются Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Украина.

27 июня сначала Украина, а затем Россия и другие страны пострадали от вируса-вымогателя, который блокировал компьютеры и шифровал данные. Вирус требовал перевести 300 долларов на указанный счет в обмен на расшифровку. Почтовый адрес, который использовали вымогатели, уже заблокирован, что делает перевод денег бесполезным.

От заражения пострадали компьютеры украинского правительства, различных предприятий, банков и коммерческих фирм. Из-за необходимости отключить компьютеры Чернобыльская АЭС перешла на ручной контроль радиационной обстановки.

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Deutsche Welle: Вирус Petya расширяет географию атак
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