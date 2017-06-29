США усилят меры безопасности на авиарейсах из-за границы без запрета на ноутбуки

PanARMENIAN.Net - Администрация США решила не вводить запрет на пронос пассажирами ноутбуков на борт самолетов в ручной клади. Вместо этого министр внутренней безопасности страны Джон Келли 28 июня объявил об усилении мер безопасности на авиарейсах, прибывающих в США.

В первую очередь авиакомпании обяжут более тщательно проверять электронные приборы и досматривать пассажиров, а также искать взрывчатые вещества и взрывные устройства, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

Авиакомпаниям отводят три недели на введение новых правил, касающихся поиска взрывчатки. На другие нововведения американские власти предоставят срок до 120 дней. Джон Келли анонсировал и другие меры безопасности, которые будут введены в течение этого года. «Ничего не делать - это не альтернатива», - сказал он.

Новые правила будут распространяться на 2000 авиарейсов, которые ежедневно направляются в США из 280 аэропортов в 105 странах мира.