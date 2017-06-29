Израильские ВВС обстреляли позиции сирийской армии на Голанских высотах

PanARMENIAN.Net - Позиция сирийской армии в Самдании на Голанских высотах подверглась ракетному обстрелу израильских ВВС. Об этом сообщил осведомленный источник, пишет РИА Новости.

Пресс-служба израильской армии сообщила, что войска Израиля атаковали позиции сирийских минометчиков в ответ на выпущенный оттуда снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

«Израиль атаковал ракетой позицию сирийской армии в восточной Самдании в окрестностях Кунейтры», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, израильский удар пришелся на минометный расчет правительственных сил САР. Среди военнослужащих никто не пострадал.

Этот удар израильских ВВС является третьим за последние пять дней. 24 и 25 июня израильским авиаударам подверглись позиции армии САР в районе Аль-Баас. В результате первого удара, по данным сирийских военных, погибли два военнослужащих и 25 человек получили ранения.

Голанские высоты, уже полвека контролируемые Израилем, — одна из многочисленных спорных территорий на Ближнем Востоке. С 1944 по 1967 год они принадлежали Сирии, затем в ходе Шестидневной войны были захвачены еврейским государством и впоследствии аннексированы. Совет Безопасности ООН признал произошедшее незаконным. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.