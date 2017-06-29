Президент Армении: Полностью доверяю нынешнему составу правительства РА

PanARMENIAN.Net - Нынешний состав правительства Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном пользуется полноценным доверием моим и всей нашей политической команды. Об этом 29 июня заявил президент РА Серж Саргсян на заседании правительства.

«На прошедших выборах Республиканская партия получила необходимый вотум доверия для продолжения своей работы. Полученного нами мандата достаточно было, чтобы силами одной лишь Республиканской партии сформировать правительство. Однако мы решили продолжать сотрудничество в созданном ранее формате. Вместе с нашими коллегами из Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» мы сформировали правительство, которое, уверен, способно решить все стоящие перед ним задачи. Ныне мы продолжим единой и сплоченной командой последовательно реализовывать уже намеченные программы. Команда будет сплоченно действовать как в исполнительном и законодательном органах, так и в органах местного самоуправления. Нынешний состав правительства во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном пользуется полноценным доверием моим и всей нашей политической команды»,- сказал Саргсян.

Он добавил, что нужно быть требовательными и не довольствоваться достигнутым: «В противном случае далеко не уйдем».

Он затронул тему того, как нужно реализовать программу правительства.

«Прозрачность будет одним из важнейших критериев деятельности. Она должна стать не только стилем работы, но и нашим общим усилием соответствовать требованиям изменённой Конституции Армении и сформировать новую политическую культуру.

В этом плане из опыта последних лет можем сделать ряд выводов. Во-первых, мы зарегистрировали успех в тех реформах, которые последовательно и детально разъясняли общественности. Сколь ни болезненны были эти программы, общественность, благодаря такой работе, четко осознавала их важность и приняла, может быть, в начале - с недовольством, но, тем не менее, приняла.

Члены правительства никогда не должны лениться представлять и объяснять свои действия обществу.

Такую важную работу в настоящий момент мы должны осуществить в направлении в реализации программы укрупнения общин. Мы должны последовательно объяснить необходимость этой реформы, потребность правильно распределять и эффективно управлять имеющимися у нас ограниченными средствами.

Во-вторых, прозрачность не является самоцелью, и, конечно, не является средством самовыражения. Основная цель прозрачности в ликвидации коррупции и протекции. Система государственных расходов, закупок должна быть полностью контролируема, как со стороны парламента, так и для всего нашего общества. Теперь мы вводим новые и довольно мощные меры по борьбе с коррупцией, и эти меры должны сочетаться с нашей целенаправленной работой.

В-третьих, мы будем настойчиво продолжать работу по улучшению для нас внешней политической среды, однако мы не должны иметь иллюзий. Мы должны работать исходя из того предположения, что в отношениях с нашими недружественными соседями никаких положительных изменений сейчас не происходит»,- подчеркнул президент.

Премьер Карен Карапетян поблагодарил президента и заверил, что та программа, которую сформировала команда, исполнительная власть реализует. Премьер-министр подчеркнул, что правительство хорошо понимает, каковы ожидания общественности от исполнительной власти и понимает также, что эта дорога не будет легкой. Тем не менее, премьер-министр заверил, что правительство настроено очень решительно и реализует все намеченные программы.