Ученые пересмотрели среднюю максимальную продолжительность жизни человека
29 июня 2017 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Канадские ученые показали, что средняя максимальная продолжительность жизни человека (то есть усредненная по всем долгожителям Земли) как минимум больше, чем считалось ранее. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Университет Макгилла (Канада).
К своим выводам специалисты пришли, анализируя данные о продолжительности жизни людей из США, Великобритании, Франции и Японии, собирающиеся с 1968 года.
«Мы просто не знаем, каков может быть возрастной предел. Фактически, расширяя линии тренда, мы можем показать, что максимальные средние сроки жизни могут продолжать увеличиваться в обозримом будущем», — сказал соавтор работы Зигфрид Хекими, пишет Lenta.ru.
Он отметил, что 300 лет назад у многих людей были короткие жизни.
«Если бы мы сказали им, что в один прекрасный день большинство людей могут дожить до ста лет, они сказали бы, что мы сумасшедшие», — добавил Хекими.
Таким образом авторы опровергли результаты американских ученых, опубликованные в октябре 2016 года в Nature, согласно которым средняя максимальная продолжительность жизни человека составляет 115 лет.
Старейшим из когда-либо живших людей на Земле, чьи даты рождения и смерти официально подтверждены, была француженка Жанна Кальман, умершая в августе 1997 года. Она прожила 122 года, 5 месяцев и 14 дней.
Самое значимое
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Partner news
Последние новости
Qualcomm представила ультразвуковой сканер отпечатка пальца Представленный Qualcomm ультразвуковой сканер отпечатка пальца позволяет считывать данные с пальца, расположенного за OLED-дисплеем толщиной до 1,2 миллиметра
Замглавы МИД Армении: Как продвигаться в переговорах по карабахскому урегулированию, когда стреляют По его словам, Армения всегда должна быть готова к авантюристским шагам Азербайджана
На армяно-турецкой границе зафиксировано землетрясение Землетрясение ощущалось в селе Арагацаван в Арагацотн мощностью в 3-4 балла
Британцы представили проект электрической летающей машины Новая летающая машина сможет перевозить водителя или до ста килограммов грузов в беспилотном режиме