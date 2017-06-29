Запрет на въезд для беженцев в США не распространяется на близких родственников
29 июня 2017 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Запрет Вашингтона на въезд для беженцев и граждан шести мусульманских стран не будет распространяться на случаи, когда у приезжих есть близкие родственники в США. Такие разъяснения разослали в посольства 28 июня после решения Верховного суда.
Близкими родственниками будут считать только братьев, сестер, супругов, родителей, детей, зятей или невесток. Ожидается, что запрет вступит в силу 29 июня, для Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена он продлится 90 дней, а для беженцев из остальных стран — 120 дней, пишет Meduza со ссылкой на Associated Press.
Новый запрет не будет распространяться на уже выданные визы. Для въезда в США беженцы и граждане перечисленных стран также могут предоставить гарантии работы или учебы в США.
Запрет на въезд вступит в силу после решения Верховного суда, который согласился рассмотреть жалобу президента США Дональда Трампа на блокировку миграционных ограничений. До разбирательства запрет, по решению Верховного суда, не будет распространяться только на тех приезжих, у которых есть «добросовестные отношения» с США.
Трамп дважды подписывал указ об ограничении на въезд для граждан отдельных стран. Оба раза действие указа приостанавливали федеральные судьи.
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