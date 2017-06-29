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Sony возобновит производство виниловых пластинок в 2018 году

Sony возобновит производство виниловых пластинок в 2018 году
29 июня 2017 - 12:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Sony с марта 2018 года планирует возобновить собственное производство виниловых пластинок. Завод по производству винила откроется в префектуре Сидзуока.

Sony и ранее выпускала пластинки, но заказывала тиражи у сторонних производителей. В Японии сейчас работает только один завод по производству винила, и его мощностей недостаточно, чтобы обеспечить спрос на пластинки, пишет Meduza со ссылкой на Nikkei.

Ожидается, что Sony будет печатать пластинки не только групп, права на которые принадлежат этому лейблу, но и выполнять заказы сторонних лейблов. В компании отмечают, что спрос на винил в последние годы растет, причем рост происходит в основном за счет молодого поколения.

Sony закрыла производство виниловых пластинок в 1989 году. В компании ожидали, что этот формат полностью заменят компакт-диски. В последние годы спрос на виниловые пластинки значительно растет. В 2016 году в США было продано более 13 миллионов пластинок, что на 10 процентов больше, чем годом ранее. В лидерах продаж среди пластинок в основном оказываются новые и классические альбомы рок-групп.

Ссылки по теме:
Meduza: Sony возобновит производство виниловых пластинок
AFP. Sony to start spinning vinyl after 30-year hiatus
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