Маск закончил первый участок тоннеля в Лос-Анджелесе
29 июня 2017 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Тоннелепроходческая машина «Годо» (Godot), принадлежащая The Boring Company, завершила проходку первого участка тоннеля в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил в твиттере основатель компании Илон Маск.
Для испытаний The Boring Company приобрела тоннелепроходческую машину и в апреле 2017 года доставила комплекс на парковку SpaceX, пишет N+1.
Маск публично заявил о том, что в Лос-Анджелесе комплекс «Годо» завершил проходку первого участка тоннеля в Лос-Анджелесе. В комментариях к твиту Илон Маск в шутку отметил, что «Годо» движется все еще медленнее, чем Гэри — так зовут улитку, которая живет в офисе The Boring Company.
Как сообщал ранее Илон Маск, в его планы входит проведение испытаний и дальнейшее улучшение техники. Главный ограничивающий фактор современного строительства тоннелей — это скорость проходки, поэтому Маск рассчитывает изучить принципы работы приобретенной машины и увеличить скорость проходки вплоть до 10 раз. Для испытаний была выбрана территория SpaceX, поскольку в этом случае не требовалось получение разрешения от властей.
В июне Илон Маск сообщил, что по вопросу рытья тоннелей у него состоялась «многообещающая встреча» с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти. При этом бизнесмен отметил, что «получение разрешений сложнее технологии» и не сообщил никаких других подробностей.
Город Хоторн, где находится штаб-квартира SpaceX, на парковке которой была вырыта тестовая яма, находится в округе Лос-Анджелес, однако Маск в своем новом твите написал «LA». Традиционно двумя буквами обозначается именно город, а не округ, поэтому, вероятно, речь идет о новом тоннеле, а не о пробном участке на парковке SpaceX.
Ранее Илон Маск в рамках выступления на конференции TED рассказал подробности о своих планах по бурению тоннелей под землей и наглядно показал концепцию транспортных тоннелей. Предполагается, что в автомобильных тоннелях машины будут перемещаться специальными электротележками, которые также будут выполнять роль лифта для сообщения тоннелей с поверхностью. В тоннелях не будет ограничения скорости, поэтому тележка с автомобилем сможет разгоняться вплоть до 200 километров в час.
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